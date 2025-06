Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Freitag brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienanwesens im Stadtteil Schwetzingerstadt ein.

In der Zeit zwischen 8.45 Uhr und 16.50 Uhr hebelten die Unbekannten die Wohnungstür im dritten Obergeschoss des Anwesens in der Rathenaustraße auf und drangen in die Wohnräume ein. Dabei fielen ihnen eine noch unbekannte Zahl von Schmuckstücken in die Hände, die sie mitgehen ließen. Die Höhe des entstandenen Schadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Eine Überprüfung der weiteren Wohnungstüren in dem Mehrfamilienhaus ergab keinen Hinweis auf weitere Einbrüche.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.

