Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/ Rhein-Neckar-Kreis: 53-jähriger Autofahrer versucht vor Polizeikontrolle zu flüchten

Waibstadt/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagnachmittag wollte sich ein 53-jähriger Audi-Fahrer auf der B 292 bei Waibstadt einer Verkehrskontrolle entziehen und flüchtete vor der Polizei.

Der 53-Jährige fiel gegen 17.20 Uhr einer Polizeistreife auf, als dieser mit seinem Audi auf der B 292 in Richtung Helmstadt unterwegs war. Die Beamten wendeten ihr Fahrzeug und folgten dem Audi. Dieser bemerkte offenbar die Polizeistreife und gab daraufhin Gas. Nachdem die Beamten zwei Fahrzeuge, die aufgrund des Wendevorgangs zwischen der Polizeistreife und dem Audi waren, überholt hatten, folgten die Polizisten dem 53-Jährigen, der mit einer Geschwindigkeit von bis zu 150 km/flüchtete. An der Einmündung zur Helmstadter Straße wollte der Flüchtende zunächst links abbiegen, verwarf dies jedoch aufgrund eines bei Rotlicht wartenden Fahrzeugs. Auch eine Flucht geradeaus war wegen eines abbiegenden Busses nicht möglich. Daher bog der Audi-Fahrer nach rechts in einen Feldweg ein. Hier wurde ihm jedoch bewusst, dass auf diesem Weg eine weitere Flucht wegen aufgestellter Metallpfosten vor der Fußgänger- und Radfahrerbrücke über den Schwarzbach unmöglich ist. Daher brach er seine weitere Flucht ab und hielt an.

Bei der nun folgenden Kontrolle wies der 53-jährige die Kopie eines gefälschten Führerscheins vor.

Gegen den Fahrer des Audi wird nun wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt. Auch die Fahrzeughalterin sieht einer Anzeige wegen des Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt, da sie dem 53-Jährigen das Fahrzeug zur Nutzung überlassen hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell