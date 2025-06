Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Bürogebäude - Zeugenaufruf

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 05:00 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft mittels Hebelwerkzeug Zutritt in ein Bürogebäude in der Straße "Neuzeilsheim". Gewaltsam öffneten sie den dortigen Tresor und eigneten sich das darin befindliche Scheingeld an. Im Anschluss der Tat flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf etwa 250.000 Euro und der Sachschaden auf ungefähr 10.000 Euro.

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Sicherung der objektiven Spuren gewährleistete die Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Die Spezialistinnen und Spezialisten bitten nun Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell