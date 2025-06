POL-MA: Mannheim: Unfall nach Vorfahrtsmissachtung hat zwei Verletzte und hohen Sachschaden zur Folge

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Sonntagabend gerieten drei Männer in der Schiffgasse in einen Streit, der zunächst verbal verlief und dann in Handgreiflichkeiten mündete. Ersten Erkenntnissen zufolge provozierten gegen 19 Uhr ein 22-Jähriger und ein 28-Jähriger gemeinsam einen 65-jährigen Mann vor ...

mehr