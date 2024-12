POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Dienstag (03.12.2024), in der Zeit von 17.20 Uhr bis 17.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein blau/schwarzes Bulls Fahrrad in der Neuburger Straße. Das Mountainbike war an den Fahrradständer eines Supermarktes gesperrt. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. ...

mehr