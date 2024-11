POL-NOM: Geschwindigkeitsüberwachung auf der B 248

Uslar (ots) - BODENFELDE (ke) Uslarer Straße, 11.11.2024, 16:50 Uhr Ein 42-jähriger PKW-Fahrer aus Dransfeld befuhr die Uslarer Straße aus Wiensen kommend in Richtung Bodenfelde. Auf Höhe der Lippoldsberger Straße kam ihm ein 56-jähriger PKW-Fahrer aus Wildfels / Sachsen entgegen. Beide Fahrzeuge berührten sich mit der linken Fahrzeugseite. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar ...

