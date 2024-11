POL-NOM: Unfall mit einem Rind

Polizeiinspektion Northeim

Northeim, Kreisstraße 423 zw. Schnedinghausen & Bewartshausen, Dienstag, 12.11.2024, 07.00 Uhr

SCHNEDINGHAUSEN (Wol) - Fahrerin verletzt, Rind musste erlöst werden.

Am Dienstagmorgen konnte ein Schottisches Hochlandrind selbstständig ein Weidezauntor öffnen und lief gegen 07.00 Uhr auf die Kreisstraße 423 zwischen Schnedinghausen und Bewartshausen. In diesem Moment befuhr eine 53-jährige Frau aus Moringen mit einem Auto der Marke Suzuki die K 423 von Schnedinghausen in Richtung Bewartshausen. Die Frau konnte dem Tier auf der Straße nicht mehr ausweichen, wodurch es zum Unfall zwischen Auto und Tier kam.

Durch den Unfall wurde die 53-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Rind wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass es von seinem Leid erlöst werden musste.

An dem Auto entstand Schaden von ca. 15.000 Euro.

