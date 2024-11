POL-NOM: Sachbeschädigung an einem Kfz

Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Hullerser Straße, Dienstag, 12.11.2024, 00:20 Uhr Einbeck(mho) Am Dienstag, den 12. November 2024, Tatzeit 00:20 Uhr, kam es in der Hullerser Straße in Einbeck zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer kam von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit mehreren Mülltonnen, welche anschließend gegen einen geparkten Pkw ...

mehr