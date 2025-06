Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Rotlichtverstoß führt zu erheblichem Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Samstagmorgen gegen 09.45 Uhr bog der 69-jährige Fahrer eines Daimler-Benz CLS 350 von der Wilhelm-Varnholt-Allee nach links in die Fahrlachstraße ein. Hierbei konzentrierte er sich vollständig auf den vor ihm fahrenden Lieferwagen. Dadurch verlor er allerdings die Ampel aus dem Blick, die für den Lieferwagen noch Grünlicht, für ihn aber bereits Rotlicht zeigte. Das führte zur Kollision mit dem Audi S8 eines 35-jährigen Fahrzeuglenker, welcher auf der Wilhelm-Varnholt-Allee stadtauswärts fuhr. Der Schaden am Fahrzeug des Unfallverursachers betrug 5000 Euro. Deutlich höher wurde der Schaden am Audi beziffert. Dieser wurde auf 20.000 Euro geschätzt. Trotz des hohen Sachschadens wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell