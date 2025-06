Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Einbrecher erbeutet wertvollen Schmuck - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 22:30 Uhr und 02:00 Uhr, drang eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Wohnung in der Hallenstraße ein. Die Täterschaft hebelte hierzu die Balkontür auf, um in die Wohnung zu gelangen. Auf der Suche nach Bargeld und Wertgegenständen wurde die gesamte Wohnung durchwühlt. Schließlich wurde die Täterschaft auch fündig und erbeutete Bargeld und Schmuck. Im Anschluss gelang es der Täterschaft unerkannt in unbekannte Richtung zu flüchten. Die weiteren Ermittlungen übernehmen die Einbruchspeziallisten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621 174-4444 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell