Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme an Straßenbahnhaltestelle

Kehl (ots)

Eine rumänische Staatsangehörige hat die Bundespolizei am Montagabend (27.01.) an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl festgenommen. Die 36-Jährige hatte sich in der Vergangenheit wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz strafbar gemacht und wurde deshalb per Haftbefehl gesucht. Da die Frau die Geldstrafe bezahlen konnte, entging sie einer 15-tägigen Haftstrafe.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell