POL-MA: Mannheim/B38: Sperrung nach Unfall - Pressemitteilung Nr. 3 - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Bei einem Unfall am Samstag gegen 12:30 Uhr in der Plankstadter Straße wurde ein 7-jähriger Junge schwer verletzt. Eine 60-jährige Autofahrerin war auf der Plankstadter Straße in Richtung Hockenheimer Straße unterwegs, als der 7-Jährige ohne auf den Verkehr zu achten hinter einem parkenden Auto plötzlich auf die Fahrbahn rannte. Die 60-Jährige konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum ...

