Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Krad fährt auf, Fahrer schwer verletzt

Hünxe (ots)

Am 06.04.2025 kam es gegen 14:15 Uhr in Hünxe-Bruckhausen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 59-jähriger Mann aus Dinslaken befuhr mit seinem Motorrad die Dinslakener Straße (L1) aus Dinslaken kommend in Fahrtrichtung Hünxe. An der Einmündung Schwarzer Weg fuhr der 59-jährige auf einen verkehrsbedingt wartenden PKW eines 20-jährigen Mannes aus Dinslaken auf. Der Motorradfahrer und seine 42-jährige Sozia stürzten zu Boden. Durch den Sturz verletzte sich der 59-jährige schwer und wurde mit einem Rettungswagen zu einem örtlichen Krankenhaus verbracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Die 42-Jährige und auch der 20-Jährige blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

