Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck/Xanten - Unbekannte entwenden Zigarettenautomaten

Polizei sucht Zeugen

Sonsbeck/Xanten (ots)

Am Donnerstag um 8.30 Uhr entdeckten Polizeibeamte nach einem Hinweis einen aufgebrochenen und ausgebrannten Zigarettenautomaten an der Straße "Op den Hövel" in Sonsbeck.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Automat zuvor in Xanten an der Kolpingstraße entwendet und dann nach Sonsbeck transportiert und aufgebrochen worden. Im Anschluss setzten die Täter den Zigarettenautomaten in Brand.

Die Kriminalpolizei ermittelt in der Sache. Aufgrund der Gesamtumstände ist anzunehmen, dass der Automat mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde.

Zeugen, die im Bereich der Kolpingstraße in Xanten und der Straße Op den Hövel in Sonsbeck verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort (Tel.: 02842 / 934-0) zu melden.

DF (Ref.-Nr. 250403-0830)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell