Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (26.02.), um 09:50 Uhr befuhr ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Carl-Benz-Straße in Richtung Frankfurter Straße und bog an der Kreuzung auf die rechte von zwei Fahrspuren in die Frankfurter Straße ab. Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Münster befuhr die Carl-Benz-Straße und wendete an der Kreuzung, um auf der Frankfurter Straße zurück in Richtung Bad Hersfeld zu fahren. Er versuchte daraufhin vom linken auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Hierbei kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.800 Euro.

(RK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell