POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Verbale Auseinandersetzung zweier Männer sorgt für Polizeieinsatz

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend gegen 19:15 Uhr gerieten ein 40-Jähriger und ein 55-Jähriger vor einer Sporthalle in der Straße "An der Autobahn" aus unklarer Ursache in einen verbalen Streit.

Bisherigen Ermittlungen zufolge beleidigte der 40-Jährige seinen Kontrahenten zunächst mit schroffen Worten. Außerdem drohte der Aggressor damit, ein Messer aus seinem Rucksack zu holen. Im weiteren Verlauf des Streitgespräches zwischen den beiden Männern verließ der 40-jährige Tatverdächtige die Örtlichkeit in Richtung eines gegenüberliegenden Lebensmittelmarktes.

Kurze Zeit später gerieten die beiden Männer auf dem Parkplatz des besagten Einkaufsmarktes erneut in eine verbale Auseinandersetzung, in dem sich der 40-Jährige despektierlich gegenüber des 55-Jährigen geäußert haben soll.

Der 55-jährige Mann konnte den 40-Jährigen bis zum Eintreffen der bereits zuvor verständigten Polizeistreife auf dem Parkplatz festhalten.

Die Einsatzkräfte kontrollierten den 40-Jährigen und es stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war und einen Alkoholgehalt von knapp 1,3 Promille im Atem hatte. Es wurde bei dem Tatverdächtigen kein Messer oder ähnliches gefunden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde dieser entlassen.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen unter anderem wegen Bedrohung aufgenommen.

