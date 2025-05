Feuerwehr Mettmann

FW Mettmann: Schwerer Verkehrsunfall auf der L239 - Drei Personen verletzt.

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Am Mittwoch, den 30.04.2025 wurde die Feuerwehr Mettmann gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen auf die Ratinger Landstraße (L239) in Mettmann alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich das Meldebild glücklicherweise nur zum Teil: Aus noch ungeklärter Ursache war es zu einem Frontalunfall zwischen zwei PKW gekommen.

Es waren drei Personen in den Unfall verwickelt, allerdings nicht eingeklemmt.

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde durch den Einsatzleiter die Anzahl der benötigten Rettungswagen auf drei erhöht. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde das rettungsdienstliche Einsatzstichwort auf Notarzt-Einsatz_3 angepasst. Dies hatte zur Folge, dass ein weiterer bodengebundener Notarzt sowie der Rettungshubschrauber "Christoph 3" aus Köln zur Einsatzstelle hinzualarmiert wurden.

Wegen der Anzahl der Verletzten unterstützte die Feuerwehr zunächst das bereits an der Einsatzstelle eingetroffene Rettungsdienstpersonal bei der Versorgung der Patienten. Die Feuerwehr stellte im weiteren Verlauf den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher und streute auslaufende Betriebsstoffe ab.

Die am Unfall beteiligten Personen wurden nach der Behandlung an der Unfallstelle mittels Rettungswagen, bzw. Rettungshubschrauber in umliegende Fachkrankenhäuser transportiert und verbleiben dort stationär.

Im Einsatz waren acht Fahrzeuge der Feuerwehr sowie vier Fahrzeuge des Rettungsdienstes Mettmann, Erkrath, Wülfrath und der Rettungshubschrauber "Christoph 3" aus Köln.

Nach rund eineinhalb Stunden waren die Maßnahmen der Feuerwehr beendet und die Einsatzstelle konnte an die Polizei übergeben werden. Diese führte eine umfangreiche Unfallaufnahme durch.

Für die gesamte Zeit des Einsatzes wurde der Südring zwischen der Kreuzung Düsseldorfer Straße und der Einmündung Kantstraße komplett gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Feuerwehr Mettmann, übermittelt durch news aktuell