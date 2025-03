Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Northeim (ots)

Northeim, Landesstraße 572, Northeim Rtg. Hollenstedt, Samstag, 29.03.2025, 16:50 Uhr

Northeim (pel) Am Samstag befuhr eine 42-jährige Frau aus Duderstadt mit ihrem Pkw Audi die L 572 von Northeim in Richtung Hollenstedt. Bei tiefstehender Sonne übersah sie den vor ihr wartenden Pkw Skoda eines 63-jährigen Fahrers aus Wolfsburg, der nach links in den Mittelweg einbiegen wollte. Durch die anschließende Kollision wurde der Pkw Skoda des 63-jährigen Wolfsburgers auf den vor ihm haltenden Pkw Audi eines ebenfalls aus Wolfsburg stammenden 40-jährigen Fahrers geschoben.

Durch den Aufprall wurden der 63-Jährige und der 40-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht bzw. vor Ort durch eine RTW-Besatzung versorgt. Die 42-jährige Audi-Fahrerin aus Duderstadt und ihr Beifahrer wurden nicht verletzt.

Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 60.000 Euro.

