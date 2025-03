Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörsendiebstahl ALDI-Markt Bad Gandersheim, Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Neue Straße 37, dortiger ALDI-Markt. Zeit: Samstag, 29.März 2025 , 10:20 Uhr. Eine 74-jährige Einbeckerin hielt sich zum Einkaufen im ALDI-Markt auf und ihr wurde die Geldbörse entwendet. Zeugenaufruf an Kundschaft, die sich auch am Samstag zum Einkaufen beim ALDI-Markt bzw. KIK und Drogerie Rossmann aufgehalten haben, werden gebeten, Hinweise über verdächtige Personen und auch Fahrzeuge an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden. Es wurden Ermittlungen wegen Geldbörsendiebstahl aufgenommen. Nochmals wird hiermit auf Verhalten beim Einkauf hingewiesen, insbesondere an ältere Personen. Behalten Sie beim Einkaufen ihre mitgeführten Wertgegenstände wie Handtaschen, Geldbörsen und Brieftaschen immer im Blick. Nicht von Fremden ins Gespräch verwickeln lassen, aufpassen beim Kleingeldwechsel. Sollten sie dennoch einen Diebstahl zu ihrem Nachteil bemerkt haben, bitte unverzüglich dieses bei ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle melden !

