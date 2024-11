Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Montagmittag gegen 13:15 Uhr befuhr ein 84-jähriger PKW Fahrer die L528 in Richtung Böhl-Iggelheim. Der Fahrer verlor aufgrund erhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit einem auf der Verkehrsinsel befindlichem Verkehrsschild und kam schließlich in der Böschung zum Stehen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Am PKW entstand Totalschaden. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer stets mit an die Witterung angepasster Geschwindigkeit zu fahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell