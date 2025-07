Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heiligkreuzsteinach, L535 - Auto überschlägt sich, mehrere Verletzte

Mannheim (ots)

Am späten Mittwochabend gegen 22:40 Uhr ereignete sich auf der L535 (Gemarkung Heiligkreuzsteinach) ein schwerer Verkehrsunfall. Der 21-jährige Fahrer eines BMWs befuhr die L535 aus Richtung Unter-Abtsteinach kommend in Richtung Heiligkreuzsteinach. In einer scharfen Kurve kam der BMW von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Böschung und überschlug sich mehrfach. Das Fahrzeug kam erst auf einer Wiese, welche mehrere Meter tief von der Fahrbahn entfernt ist, zum Stehen. In dem BMW befanden sich zum Unfallzeitpunkt neben dem Fahrer noch zwei weitere Insassen. Trotz der Schwere des Unfalls konnten sich alle Personen selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und Rettungskräfte alarmieren. Das völlig demolierte Fahrzeug wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Heiligkreuzsteinach abgesichert und später durch eine Abschleppfirma geborgen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind fehlende Ortskenntnisse und eine nicht angepasste Geschwindigkeit ursächlich für den Verkehrsunfall.

Alle drei Insassen mussten zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Der junge Fahrer wird sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen. Die weiteren Unfallermittlungen werden durch das Polizeirevier Neckargemünd geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell