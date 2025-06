POL-OG: Baden-Baden, Sandweier - Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Ottenhöfen (ots) - Am Donnerstagabend wurden die Feuerwehren aus Achern und Ottenhöfen sowie der Rettungsdienst und die Polizei zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand in der Ruhesteinstraße in Ottenhöfen gerufen. Dort geriet bei Lötarbeiten an der Fassade eine Folie im Dachbereich in Brand, konnte aber durch eine anwesenden Bewohner selbst gelöscht werden. Dieser zog sich hierbei Brandverletzungen zweiten Grades zu und ...

