Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei unbekannte Tatverdächtige stehlen Geldbörse

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der Samstagnacht (07.06., 02.00 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über einen Raub am Kreisverkehr Neuenkirchener Straße/ Dammstraße informiert. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befand sich ein 56-jähriger Gütersloher aus der Innenstadt kommend, zu Fuß auf dem Nachhauseweg. Unvermittelt sei er in Höhe des Kreisverkehrs von zwei unbekannten jungen Männern von hinten geschlagen worden, so dass er zu Boden fiel. In der Folge entnahm einer der beiden Täter die Geldbörse des 56-Jährigen aus der Hosentasche. Beide Tatverdächtigen flüchteten daraufhin auf unbekannte Weise die Neuenkirchener Straße stadtauswärts. Der 56-Jährige blieb unverletzt.

Der Beschreibung nach soll es sich um zwei Jugendliche oder junge Männer, im Alter zwischen 16 - 20 Jahren, gehandelt haben. Beide sollen ein südländisches Aussehen gehabt haben.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Raub machen oder hat Hinweise auf die beiden beschriebenen Tatverdächtigen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell