Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Ladendetektiv bedroht

Heidelberg (ots)

Ein 36-jähriger Mann bedrohte am Mittwochabend den Ladendetektiv eines Baumarktes im Stadtteil Bahnstadt mit einem Brecheisen, nachdem sein Begleiter zuvor beim Ladendiebstahl beobachtet wurde.

Der 36-Jährige hielt sich gegen 18.30 Uhr mit seinem 51-jährigen Begleiter in einem Baumarkt in der Eppelheimer Straße auf. Dabei entnahm der 51-Jährige einen Gürtel aus der Warenauslage, riss das Preisetikett ab und verstaute den zusammengerollten Gürtel in seiner Hosentasche. Hierbei wurde er von dem 36-Jährigen unterstützt.

Anschließend passierte der 51-Jährige den Kassenbereich, ohne den Gürtel zu bezahlen. Er war jedoch von Ladendetektiven bei der Tat beobachtet worden und wurde von diesen vor dem Eingangsbereich angesprochen. Anschließend wurde er ins Büro gebeten.

Der 36-Jährige blieb indessen in den Verkaufsräumen, nahm ein Brecheisen aus dem Regal und verließ, nachdem er dieses bezahlt hatte, die Geschäftsräume. Da er seinen Begleiter bei der Tatausführung gedeckt hatte, wurde er auch am Eingang von einem Detektiv angesprochen. Dieser hob daraufhin das Brecheisen bedrohlich in die Höhe und äußerte etwas in einer für den Detektiv unverständlichen Sprache. Im Angesicht des erhobenen Brecheisens zog sich der Detektiv in den Baumarkt zurück und verständigte die Polizei. Der 36-Jährige zog zu Fuß von dannen, konnte jedoch wenig später von einer Polizeistreife im Rahmen einer sofortigen Fahndung ausgemacht und vorläufig festgenommen werden.

Gegen beide Männer wird nun wegen gemeinschaftlichen Ladendiebstahls ermittelt. Den 36-Jährigen erwartet zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell