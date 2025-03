Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Hinter Gittern

Weißkeißel (ots)

Für einen Serben (44) klickten heute Früh die Handschellen. Der Mann wurde in Weißkeißel von einer gemeinsamen Streife Bundespolizei und Zoll angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien ergab einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Chemnitz. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde der 40-jährige im Juli 2024 vom Amtsgericht Marienberg zu einer Geldstrafe in Höhe von 1577,50 Euro (einschließlich der Kosten des Verfahrens) verurteilt. Da der 44-Jährige die Summe nicht aufbringen konnte, sitzt er nun seine Ersatzfreiheitsstrafe in einer Justizvollzugsanstalt ab.

