Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zeugenaufruf nach Körperverletzungsdelikt

Görlitz, Bahnhof (ots)

Am 25. März 2025 gegen 14:40 Uhr ereignete sich im Görlitzer Bahnhof auf dem Bahnsteig 7/8 ein Körperverletzungsdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 24-jähriger Mann von zwei männlichen unbekannten Tätern aus bisher unbekannter Ursache geschlagen. Dabei erlitt der Geschädigte Verletzungen im Gesicht, am Hals und an der Hand. Die Bundespolizei Ludwigsdorf hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet um Hinweise zu den Personen und den Tathergang. Die Täter wurden als 1,75 cm und muskulös beschrieben. Das Alter wurde bei Beiden auf etwa 25 Jahre geschätzt. Zum Tatzeitpunkt trug einer der Täter eine Glatze und war mit einer dunklen Bomberjacke bekleidet. Der zweite Täter trug eine blonde Kurzhaarfrisur und ein beiges T-Shirt. Die Täter flüchteten vom Bahnsteig über den Fahrstuhltrakt in Richtung Berliner Straße. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf unter der Rufnummer 03581 - 3626 - 0 zu melden.

