BPOLI LUD: Unterwegs mit zwei Kampfmessern und zwölf Reizstoffsprühgeräten

Görlitz (ots) - Am Dienstag, den 25. März 2025, nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Polen (41) und einen Deutschen (39) fest. Der 41-Jährige Pole wurde in der Einreisekontrollstelle auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße festgestellt. Der Mann wurde von der Staatsanwaltschaft Dresden Außenstelle Gutenbergstraße mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht. Im Juli 2024 war er vom Amtsgericht Dresden wegen Kennzeichenmissbrauchs zu einer Geldstrafe in Höhe von ...

