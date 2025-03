Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Wittlich-Dorf

Wittlich (ots)

Am Freitagabend, 29.02.2025, stiegen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Alftalstraße in Wittlich-Dorf ein und entwendeten diverse Gegenstände.

Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich, 06571-9260, in Verbindung zu setzen.

