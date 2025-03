Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wittlich (ots)

Am Samstag, 01.03.2025 gegen 22:35 Uhr kam es in der Trierer Straße in Wittlich zu einem Verkehrsunfall. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei der 50-jährigen Fahrzeugführerin deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Fahrerin wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen die 50-Jährige wurde eine Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

