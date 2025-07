Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfallflucht durch unbekannte Person

Mannheim (ots)

Am gestrigen Mittwoch ereignete sich gegen 12:50 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der Neckarauer Straße in Fahrtrichtung Mannheim-Rheinau. Auf Höhe eines Einkaufscenters befand sich eine 63-Jährige mit ihrem VW auf der linken von zwei Fahrspuren. Eine bislang unbekannte Person streifte deren VW mit ihrem dunklen SUV, als sie mit ihrem Fahrzeug auf der rechten Fahrspur an ihr vorbeifuhr. Im Anschluss flüchtete die unbekannte Person in Richtung Mannheim-Rheinau. Durch die Kollision entstand an dem VW ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro auf der rechten Fahrzeugseite. Derzeit ermittelt das Polizeirevier Mannheim-Neckarau wegen Verkehrsunfallflucht.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall oder dem SUV machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer: 0621 83397-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell