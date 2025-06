Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Gemeinsame Pressemeldung von Polizei und Feuerwehr Mönchengladbach: Unfall auf der Gladbacher Straße: Motorradfahrer (23) tödlich verletzt nach Kollision mit Linienbus

Mönchengladbach Rheindahlen-Land, 19.06.2025, 16:05 Uhr, Kreuzung Gladbacher Straße/Grotherater Straße (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 19. Juni, ist es gegen 16 Uhr auf der Aachener Straße im Kreuzungsbereich zur Groterather Straße zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen: Ein 23-jähriger Motorradfahrer fuhr, aus Richtung Dorthausen kommend, auf der Gladbacher Straße in Fahrtrichtung Rheindahlen. An der Kreuzung Groterather Straße kollidierte er mit einem Linienbus der NEW, der seinerseits aus Richtung Kothausen kam.

Durch den Aufprall zog sich der 23-Jährige schwerste Verletzungen zu. Ersthelfer kümmerten sich um den Motorradfahrer bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Die Feuerwehrleute und die Rettungsdienstkräfte leiten eine sofortige Reanimation und Versorgung der Verletzungen ein, der Mann verstarb jedoch noch an der Unfallstelle. Die im Bus befindlichen Fahrgäste und der Fahrer blieben unverletzt.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit nicht abschließend geklärt und Gegenstand der Ermittlungen, die das Verkehrskommissariat der Polizei Mönchengladbach bereits aufgenommen hat. Für die Unfallaufnahme erschien vor Ort ein speziell geschultes Unfallteam der Kreispolizeibehörde Kleve zur Unterstützung.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer - und Rettungswache II (Holt), ein Rüstwagen aus dem Technik - und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr. Zusätzlich alarmiert waren der Gerätewagen Rettungsdienst der Feuer- und Rettungswache III sowie ein Rettungshubschrauber, die jedoch nicht mehr zum Einsatz kamen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Gladbacher Straße zwischen Dorthausen und dem Ortseingang Rheindahlen ab. Ferner blieb die Groterather Straße ab der Ecke Viehstraße mehrere Stunden gesperrt.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten namentlich noch nicht erfasste Zeugen und sonstige Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161 290 zu melden.

Einsatzleiter Feuerwehr: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell