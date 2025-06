FW-MG: Schwelbrand hinter Wandverkleidung

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach Bonnenbroich-Geneicken, 18.06.2025, 12:27 Uhr, Dohler Straße (ots)

Am Mittwochmittag wurde die Feuerwehr zur Dohler Straße gerufen. Die Bewohner eines Einfamilienhauses hatten seit dem Vorabend einen leichten Brandgeruch in ihrem Wohngebäude wahrgenommen, der in den Morgenstunden deutlich an Intensität zunahm. Da die Quelle des Brandgeruchs zunächst nicht zu identifizieren war, wurden durch die Feuerwehr Gasspürgeräte sowie eine Wärmebildkamera eingesetzt und das gesamte Gebäude kontrolliert. Zudem wurden die Bewohner des Gebäudes durch einen Notarzt gesichtet und untersucht, um potenzielle Schäden durch im Wohngebäude nachgewiesenes Kohlenmonoxid ausschließen zu können. Kohlenmonoxid (kurz: CO) ist ein farb- und geruchloses Gas und kommt unter anderem als Produkt bei unvollständigen Verbrennungen vor. In Abhängigkeit zur Konzentration kann eine Exposition mit Gefahren für die Gesundheit einhergehen. Im Verlauf des Einsatzes konnte ein Schwelbrand hinter einer Außenwandverkleidung lokalisiert werden, der sich bereits auf Dämmmaterialien und eine hölzerne Unterkonstruktion ausgebreitet hatte. Die Metallverkleidung wurde durch die Einsatzkräfte mit Hilfe von Hebel- und Brechwerkzeugen und einer Motorkettensäge geöffnet und der Schwelbrand dann mit einem Kleinlöschgerät abgelöscht. Nach Belüftung der betroffenen Gebäudeteile konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnung zurückkehren.

Im Einsatz waren der Löschzug der der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleitung: Brandoberinspektoranwärter Pascal Greßmann (in Ausbildung) unter Aufsicht von Brandamtmann Thomas Mandrossa

