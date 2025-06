Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Heckenbrand droht auf Wohnhaus überzugreifen

Mönchengladbach-Bettrath-Hoven, 17.06.2025, 17:15 Uhr, Dyker Weg (ots)

Am späten Dienstagnachmittag wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach ein Brand einer Hecke am Dyker Weg in unmittelbarer Nähe einer Garage und eines Wohnhauses gemeldet. Die umgehend alarmierten Einsatzkräfte bestätigten beim Eintreffen das Lagebild. Etwa 15 Meter Hecke sowie zwei Bäume standen in Flammen. Zur Brandbekämpfung wurde umgehend ein C-Strahlrohr eingesetzt. Nach den Löscharbeiten wurde das Unterholz mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester überprüft, um einem Wiederaufflammen vorzubeugen. Bei dem Einsatz wurde außerdem ein angrenzender Niederspannungsverteilerkasten der NEW Netz durch die thermische Beaufschlagung beschädigt, weshalb der Entstördienst der NEW Netz hinzugezogen wurde.

Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rettungswagen, die NEW Netz sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Jens Röttgers

