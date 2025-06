Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Uedding - Wohnung unbewohnbar

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Uedding, 16.06.2025, 15:26 Uhr, Ueddinger Str. (ots)

Am frühen Montagnachmittag kam es zu einem Brand in einem Abstellraum einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Uedding. Die Bewohner bemerkten das Feuer rechtzeitig, alarmierten umgehend die Feuerwehr und verließen selbstständig das Gebäude.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Dennoch führte die starke Rauchentwicklung zu erheblichen Schäden in der gesamten Wohnung, sodass diese vorläufig nicht mehr bewohnbar ist.

Die Bewohner der Brandwohnung sowie eine weitere Bewohnerin des Hauses wurden vom Rettungsdienst untersucht, mussten jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Die betroffene Familie kümmert sich selbst um eine Unterkunft. Während der Löscharbeiten galten zunächst zwei Katzen als vermisst, konnten aber glücklicherweise wohlbehalten aufgefunden werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), zwei Sonderfahrzeuge aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzt der Stadt Mönchengladbach, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleitender: Brandamtmann Sebastian Teeuwen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell