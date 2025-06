Polizei Aachen

POL-AC: Polizei nimmt Kabeldieb fest

Eschweiler (ots)

Am Samstag (14.06.2025) ist ein 36-jähriger Mann von Einsatzkräften der Polizei Aachen auf frischer Tat festgenommen worden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Täter in einer leerstehenden Lagerhalle im Stadtteil Dürwiß Kabel entwendet. Ein Zeuge hatte zuvor verdächtige Geräusche aus der Halle wahrgenommen und daraufhin die Polizei verständigt. Diese konnte den Mann in der Lagerstätte antreffen und nach einem kurzen Fluchtversuch festnehmen.

Der Tatverdächtige ist schon mehrfach wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten und hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland, sodass er am Wochenende dem Haftrichter vorgeführt und in Haft genommen wurde. (gw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell