POL-AC: Zeugensuche nach schwerem Unfall: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise geben?

Herzogenrath/Merkstein (ots) - Gestern Abend (11.06.2025), gegen 20:50 Uhr, kam es in einem Seniorenzentrum in der Marie-Juchacz-Straße zu einem Zimmerbrand. Brandauslöser war nach bisherigen Erkenntnissen, dass ein Bewohner des Zentrums in seinem Zimmer trotz eingeschaltetem Beatmungsgerät eine Zigarette rauchte. Dadurch war es vermutlich zu einer Verpuffung gekommen, die das Feuer auslöste. Der Bewohner konnte ...

