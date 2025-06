Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrsunfall auf der Aachener Straße - Mehrere Verletzte

Würselen (ots)

Auf der Aachener Straße zwischen Würselen und der Autobahn-Anschlussstelle Zentrum hat es am Donnerstagmorgen (12.06.2025) einen schweren Verkehrsunfall gegeben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 27-jähriger Autofahrer aus Herzogenrath in Richtung Würselen unterwegs, als er bei einem Überholvorgang das Auto eines 30-Jährigen touchiert. Die Autos der beiden Männer gerieten dadurch in den Gegenverkehr, wodurch es zum Zusammenstoß mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen kam. Der 30-Jährige kollidierte dabei mit dem Auto eines 66-jährigen Fahrers. Das Fahrzeug des Herzogenrathers stößt mit dem Auto eines 68-jährigen Mannes zusammen. Die Straße ist an dieser Stelle zweispurig für den Fahrzeugverkehr in Richtung Würselen.

Der 27-Jährige, sowie die 36-jährige Mitfahrerin des 66-Jährigen Autofahrers wurden schwer verletzt. Lebensgefahr konnte beim 27-Jährigen, der in seinem Wagen eingeklemmt war und durch die Feuerwehr befreit werden musste, zunächst nicht ausgeschlossen werden. Vier weitere Insassen (darunter ein 1-jähriges Kind) der Fahrzeuge wurden leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Das Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Aachen war zur Aufnahme der Spurenlage vor Ort. Die Aachener Straße musste im Bereich zwischen der Anschlussstelle Zentrum und der Paulinenstraße im Rahmen der Unfallaufnahme bis zum frühen Nachmittag gesperrt werden. Alle vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell