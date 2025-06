POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Diebstahl von Firmengelände

Ratzeburg (ots) - 03. Juni 2025| Kreis Stormarn | 03.06.2025 - Trittau Am heutigen Dienstagmorgen (03.06.2025) ist es in der "Von-Stauffenberg-Staße" in Trittau zu einem versuchten Pkw-Diebstahl gekommen. Gegen 01.20 Uhr wurde der Fahrzeugbesitzer über das installierte Kamerasystem an seinem Haus alarmiert. Dabei stellte er dann fest, dass sich zwei unbekannte Täter ...

mehr