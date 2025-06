Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchten Pkw-Diebstahl und sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

03. Juni 2025| Kreis Stormarn | 03.06.2025 - Trittau

Am heutigen Dienstagmorgen (03.06.2025) ist es in der "Von-Stauffenberg-Staße" in Trittau zu einem versuchten Pkw-Diebstahl gekommen. Gegen 01.20 Uhr wurde der Fahrzeugbesitzer über das installierte Kamerasystem an seinem Haus alarmiert. Dabei stellte er dann fest, dass sich zwei unbekannte Täter zwischen dem Wohnhaus und dem davor abgestellten Pkw 5'er BMW bewegten und versuchten, das Fahrzeug zu öffnen. Als beide Täter die Videokamera wahrnahmen, brachen sie von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Beide Männer wurden beschrieben, als ca. 25 Jahre und von schlanker, sportlicher Statur. Einer trug eine eine graue Jacke, blaue Jeanshose, schwarze Turnschuhe, Handschuhe und eine schwarze Mund-Nasen-Maske. Außerdem trug er bäuchlings einen Rucksack. Der zweite Mann soll eine schwarze Jacke mit Rückenprint, eine blaue Jeanshose, schwarze Turnschuhe sowie Arbeitshandschuhe getragen haben.

Das Fahrzeug, welches die unbekannten Männer entwenden wollten, verfügt über ein Keyless-Go-System.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei in Ratzeburg geführt. Sachdienliche Hinweise, insbesondere auch zu unbekannten abgestellten Fahrzeugen in den benachbarten Straßen, nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04541/809-0 oder per E-Mail unter Ratzeburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless-Komfortsystem besitzen:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminium- bzw. Schlüsselhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell