POL-AC: Pferde ausgebüxt - Passanten und Polizei arbeiten Hand in Hand

Baesweiler (ots) - Gestern Abend (10.06.2025), gegen 23:10 Uhr ist es in der Burgstraße in einem Mehrfamilienhaus zu einem Kellerbrand gekommen. Ein Hausbewohner stellte in den späten Abendstunden Rauch im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses fest und verständigte die Feuerwehr. Nach aktuellen Erkenntnissen ist Unrat und ein Kühlschrank in den Kellerräumlichkeiten ...

