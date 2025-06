Polizei Aachen

POL-AC: Kabel-Diebstahl aus leerstehendem Gebäude in der Innenstadt - Tatverdächtiger gefasst

Aachen (ots)

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag (15.06.25) einen Mann beim Kabeldiebstahl gestellt.

Ein Mitarbeiter der zuständigen Sicherheitsfirma hatte gegen 14:45 Uhr eine verdächtige Person in dem leerstehenden Gebäude an der Reihstraße beobachtet. Die alarmierten Polizei-Einsatzkräfte konnten den Mann - einen 53-jährigen Aachener - noch vor Ort stellen. Er hatte diverse Kabel in einer Sporttasche dabei, die er zuvor offenbar in dem Gebäude zusammengesammelt hatte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls und Hausfriedensbruchs eingeleitet. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell