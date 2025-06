Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand im Badezimmer

Mönchengladbach-Schrievers, 16.06.2025, 06:21 Uhr, Morr (ots)

Aufmerksame Nachbarn auf der Straße Morr bemerkten in den frühen Morgenstunden einen ausgelösten Heimrauchmelder in einer Wohnung im 2. Obergeschoss in einem Mehrfamilienhaus. Da auf Klingeln und Klopfen in der betroffenen Wohnung niemand die Türe öffnete und auch Rauch aus einem gekippten Fenster austrat, alarmierten sie folgerichtig die Feuerwehr.

Die eintreffenden Kräfte bestätigten die Meldung. Nach Aussage des Meldenden wohnte in der Wohnung eine Familie. Sofort ging ein Einsatztrupp unter Atemschutz zur Menschenrettung mit einem C-Rohr in die Wohnung vor. Zuvor musste die Türe gewaltsam mit Hilfswerkzeug geöffnet werden. Die Wohnung war stark verraucht und es brannte im Badezimmer. Personen konnten zum Glück keine aufgefunden werden. Das Feuer wurde mit dem C-Rohr gelöscht und die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter vom Rauch befreit. Eine anschließende Kontrolle der Brandstelle auf vorhandene Brandnester mit einer Wärmebildkamera war negativ. Somit konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden.

Zur Ermittlung der Brandursache wurde abschließend die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen kam es auf der Straße Morr im morgendlichen Berufsverkehr kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandrat Heinrich Roemgens

