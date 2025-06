Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Feuerwehr rettet zwei Arbeiter aus Arbeitsbühne

Mönchengladbach-Holt, 18.06.2025, 15:20 Uhr, Madrider Straße (ots)

Am heutigen Nachmittag haben Einsatzkräfte der Feuerwehr eine Objektbegehung an einem großen Neubau eines Bürokomplexes durchgeführt. Während der Begehung hat sich ein vor Ort tätiger Arbeiter bei den Einsatzkräften gemeldet und berichtet, dass sich zwei andere Arbeiter in ca. 8 Meter Höhe in einer defekten Arbeitsbühne befinden und diese nicht mehr eigenständig einfahren können. Umgehend haben die Einsatzkräfte die Begehung abgebrochen und die Lage erkundet. Beide Arbeiter haben ruhig und besonnen reagiert, waren allerdings den hohen Außentemperaturen mit direkter Sonneneinstrahlung schon einige Zeit ausgesetzt. Auch befand sich der Arbeitskorb in einer leichten Schieflage. Aufgrund dessen wurde entschieden, dass die Arbeiter über Rettungsgeräte der Feuerwehr aus der Notlage befreit werden. Hierzu haben die Einsatzkräfte die Drehleiter in Stellung gebracht und die Arbeiter mit spezieller Absturzsicherungstechnik gesichert. Anschließend konnten beide Arbeiter in den Korb der Drehleiter übersteigen und sicher zu Boden gefahren werden. Durch die Arbeiter wird die Reparatur der defekten Arbeitsbühne veranlasst.

Im Einsatz war die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Kleineinsatzfahrzeug des Technik- und Logistikzentrum (Holt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Roman Crützen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell