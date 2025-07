Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/RNK/BAB6: Teilsperrung nach Verkehrsunfall aufgehoben - PM 2

Walldorf/RNK (ots)

Wie bereits berichtet,ereignete sich kurz vor 13.00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A6 zwischen dem Dreieck Hockenheim und dem Kreuz Walldorf in Richtung Heilbronn. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam es auf dem linken Fahrstreifen zu einer Verkehrsverdichtung, in deren Folge sich ein Auffahrunfall zwischen einem VW-Transporter und einem Pkw Audi ereignete. Dabei wurden der 23-jährige Unfallverursacher sowie der 45-jährige Fahrer des Audi jeweils leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe mussten der linke und mittlere Fahrstreifen, nach dem Abschleppen der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge, bis zur Reinigung durch eine Fachfirma gesperrt werden. Der Verkehr konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Trotzdem ergab sich ein Rückstau von bis zu 10 km. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von jeweils 10.000 EUR. Nach Abschluss der Reinigungsarbeiten konnten die gesperrten Fahrstreifen gegen 17.30 Uhr wieder freigegeben werden.

