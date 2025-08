Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Streit mündet in Faustschlag - Zeugenaufruf

Heidlberg (ots)

Ersten Ermittlungen zufolge geriet gegen 16 Uhr ein 43-jähriger Mann am Donnerstag an der Haltestelle Seegarten auf der Kurfürstenanlage mit einer jugendlichen Radfahrerin aufgrund ihres Fahrverhaltens in Streit. Dabei soll er das Mädchen angeschrien haben. Ein 18-jähriger Passant bekam dies mit und mischte sich ein. Er forderte, dass der 43-Jährige das Mädchen nicht mehr derart angehen solle. Daraufhin kam es zu einem Streit zwischen den beiden Männern, der um kurz nach 16 Uhr schließlich in einem Faustschlag ins Gesicht des 18-Jährigen mündete. Der junge Mann wurde durch die Attacke leicht verletzt. Das ungefähr 14 Jahre alte Mädchen hatte bereits vor der Auseinandersetzung mit ihrem Fahrrad die Örtlichkeit verlassen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

