POL-MA: Mannheim: Baum stürzt auf vorbeifahrende Straßenbahn

Heidlberg (ots) - Ersten Ermittlungen zufolge geriet gegen 16 Uhr ein 43-jähriger Mann am Donnerstag an der Haltestelle Seegarten auf der Kurfürstenanlage mit einer jugendlichen Radfahrerin aufgrund ihres Fahrverhaltens in Streit. Dabei soll er das Mädchen angeschrien haben. Ein 18-jähriger Passant bekam dies mit und mischte sich ein. Er forderte, dass der 43-Jährige das Mädchen nicht mehr derart angehen solle. ...

mehr