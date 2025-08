Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt: Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der B292

Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag den 01.08.2025 kam es gegen 15:36 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der B292. Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhren drei Fahrzeuge hintereinander die B292 aus Waibstadt kommend, in Fahrtrichtung Helmstadt. Der vorrausfahrende Mercedes Sprinter und der dahinter befindliche VW Golf mussten aufgrund eines Rückstaus eines Rotlichts an einer Lichtzeichenanlage bremsen. Dies erkannte der 18-jährige Fahrzeugführer des nachfolgenden BMW X1 zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden VW Golf auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf den Mercedes Sprinter geschoben. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000Euro. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell