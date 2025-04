POL-HAM: Alkoholisierter Autofahrer missachtet Anhaltesignale

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Innerhalb von 30 Minuten hat ein bislang unbekannter Unfallverursacher einen in der Ermelinghofstraße geparkten Seat beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Eine Frau aus Hamm parkte ihren Seat am Samstag, 12. April, zwischen 11.30 und 12 Uhr am Fahrbahnrand und stellte bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug den frischen Unfallschaden fest. Die Fahrzeugfront und der linke Seitenspiegel ...

mehr