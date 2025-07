Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vier Fahrzeuge bei Unfall beteiligt

Stuttgart-Stammheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Schwieberdinger Straße ist am Mittwochmorgen (23.07.2025) nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Eine 41 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem VW gegen 08.35 Uhr in der Schwieberdinger Straße Richtung Porscheplatz. Vor einer roten Ampel auf Höhe der Nordseestraße wechselte sie den Fahrstreifen von links nach rechts. Dabei soll sie, den ersten Ermittlungen zufolge, Gas und Bremse verwechselt haben und auf einen vor ihr stehenden Seat eines 34-Jährigen geprallt sein, der dadurch auf einen Fiat Talento eines 60 Jahre alten Mannes geschoben wurde. Durch den Aufprall stieß der VW der 41-Jährigen noch gegen einen VW einer 49 Jahre alten Frau, der rechts neben ihr stand. Der 34-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus.

