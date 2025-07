POL-S: Mehrere Kilogramm Tabak beschlagnahmt

Stuttgart-Degerloch (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend (22.07.2025) in einem Wald am Guts-Muths-Weg versucht, die Tasche eines 80 Jahre alten Spaziergängers zu rauben. Der Senior war gegen 18.30 Uhr im Wald unterwegs, als der Unbekannte an ihn herantrat und versuchte, die Umhängetasche des 80-Jährigen wegzureißen. Nachdem ihm dies aufgrund der Gegenwehr des Mannes nicht gelang, flüchtete der Unbekannte ...

